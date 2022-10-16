Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

В Петербурге в воскресенье, 16 октября, небо затянуло плотными облаками, а местами в городе пройдут дожди. Однако 17 октября погода может резко ухудшиться.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, начало новой рабочей недели для жителей и гостей Северной столицы ожидается довольно прохладным.

В ведомстве отметили, что ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать скорости в 18 м/с. Тяжелее ситуация будет обстоять в прибрежных районах города на Неве. Там ветер подует со скоростью 23 м/с.

Напомним, что 16 октября температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла. Однако со следующего дня ожидается похолодание.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. В городе ожидается облачная погода с дождями.