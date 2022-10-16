Теплый сектор циклона принесет в Петербург плотные облака с дождями

Петербург окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. В городе ожидается облачная погода с дождями.

В воскресенье, 16 октября, жителям и гостям Северной столицы стоит не забывать дома зонтики, ведь в регионе пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что также петербуржцы столкнуться с сильными порывами ветра, что ограничит дневной прогрев воздуха.

Температура воздуха в городе на Неве поднимется от 11 до 13 градусов тепла. В области она будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла. Южный ветер подует со скорость 5-10 м/с. Атмосферное давление окажется на уровне нормы и составит 759 мм ртутного столба.

А в понедельник в Петербург подует западный ветер со скоростью 12-17 м/с. Начнется понижение температуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидается повышение температуры воздуха на 3-4 градуса за рамки климатической нормы.