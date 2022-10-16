Глава Минздрава рассказал, сколько человек умирает от остановки сердца

Многие люди в России страдают от проблем с сердцем. Нередко это приводит к сердечным приступам. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что за год в стране от остановки погибают до 250 тысяч человек.

Он отметил, что каждому человеку необходимо освоить комплекс мер по восстановлению работы сердца. По его словам, такое умение смогло бы сохранить множество жизней. Мурашко отметил, что сердечный приступ происходит внезапно, поэтому врач может не успеть. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр заявил, что правительство Российской Федерации уделяет пристальное внимание вопросам медицины. Например, качество медицинских услуг, модернизация лечебной базы и другие.

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