Петербуржцам рассказали, как правильно есть фаст-фуд

Многие люди любят употреблять фаст-фуд и делают это на постоянной основе, но зачастую это довольно вредная пища. Однако есть некоторые вредные блюда, которые можно есть в отсутствии полезной альтернативы. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист считает, что самой полезной пищей будет пицца, если в ней нет копченой колбасы, а также достаточно овощей и грибов. Также Соломатина рекомендует покупать картофель по-деревенски, а вместо булочек для бургера употреблять цельнозерновой хлеб, при этом не забывая про овощи. Жирные соусы также стоит исключить из рациона. Об это сообщает Neva.Today.

По мнению Соломатиной, с наггетсов и куриных крылышек лучше снять панировку. Также стоит отказаться от употребления холодных напитков.

В целом, Соломатина рекомендует вовсе отказаться от фаст-фуда.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что пицца самая полезная пища ил линейки фаст-фуда. Однако надо соблюдать условие.