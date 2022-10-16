Эксперт рассказала, какой фаст-фуд можно считать полезным

Люди по всему любят фаст-фуд и употребляют его почти ежедневно, но большинство признают, что это вредная и жирная пища. Однако среди разнообразия такой пищи можно найти полезное блюдо. Диетолог Елена Соломатина считает, что пицца полезна для организма, если соблюдать одно условие.

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что если в пицце отсутствует копченая колбаса, то ее можно отнести к разряду полезных. Также пицца должна быть наполнена грибами, сыром и помидорами. Об этом сообщает Neva.Today.

Эксперт также отметила, что в пицце стоит отказаться от употребления майонеза и других жирных соусов. По ее мнению, идеальной полезной заменой будет томатный соус с травами, который идеально подойдет для пиццы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что осенью стоит отказаться от употребления салатов и холодных лимонадов, чтобы не заболеть.