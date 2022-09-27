  • 27 Сентябрь 2022
USD 27.09.2022 57.9990 -0.1016
USD ММВБ  
EUR 27.09.2022 55.9278 -0.5473
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Диетолог Тараско рассказала о том, как согреть себя осенью

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

С приходом осени растет риск простудиться, чтобы этого избежать люди часто употребляют продукты, которые их согревают. Врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско рассказала о том, что стоит употреблять в пищу, чтобы согреть себя.

Как сообщает телеканал 360, в этот период врач советует отказаться от употребления салатов и холодных лимонадов. Лучшей заменой для них станут холодные супы, супы-пюре и теплые бульоны со специями. Также она советует пить чаи со специями. Например, имбирь, кардамон, куркума, корица и другие.

По ее словам, что к чаю или супу следует добавить пол чайной ложки масла Гхи, потому что оно богато витаминами А, Е. Также оно добавит вам больше энергии. Однако не стоит забывать, что это высококалорийный продукт, поэтому им нельзя злоупотреблять.

Тараско отметила, что в этот период людям стоит чаще заниматься физической активностью. Например, бег или плавание.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram