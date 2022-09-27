Диетолог Тараско рассказала о том, как согреть себя осенью

С приходом осени растет риск простудиться, чтобы этого избежать люди часто употребляют продукты, которые их согревают. Врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско рассказала о том, что стоит употреблять в пищу, чтобы согреть себя.



Как сообщает телеканал 360, в этот период врач советует отказаться от употребления салатов и холодных лимонадов. Лучшей заменой для них станут холодные супы, супы-пюре и теплые бульоны со специями. Также она советует пить чаи со специями. Например, имбирь, кардамон, куркума, корица и другие.



По ее словам, что к чаю или супу следует добавить пол чайной ложки масла Гхи, потому что оно богато витаминами А, Е. Также оно добавит вам больше энергии. Однако не стоит забывать, что это высококалорийный продукт, поэтому им нельзя злоупотреблять.



Тараско отметила, что в этот период людям стоит чаще заниматься физической активностью. Например, бег или плавание.