Под Петербургом появилась гигантская хата бобров

Под Петербургом умелые бобры обустроили себе огромную хату. Очевидцы обнаружили необычное жилище на берегу реки Оккервиль.

Умелы животные смогли соорудить себе больших размеров хату из палок и веток, скрепить конструкцию удалось благодаря земле и глины. Бобры явно построили дом на долгие годы с большим семейством. А для безопасности вход в дом соорудили под водой. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в своей группе “Каждой твари по паре” в социальной сети “ВКонтакте”.

Специалист отметил, что строительством таких домов бобры занимаются исключительно на заболоченных территориях. А при наличии крутых берегов они предпочитают жить в норах.

Отметим, что бобры не впадают в зимнюю спячку, поэтому они проводят подготовительные работы к зимнему периоду. Их рацион состоит из коры деревьев, листьев, травы и корней водных растений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в поселке Металлострой планируют построить приют для животных. На возведение дома для питомцев планируется потратить почти 37 млн рублей.