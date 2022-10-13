На проектирование приюта для кошек и собак в Металлострое планируют потратить около 37 млн рублей

В Петербурге в поселке Металлострой планируют построить приют для животных. На возведение дома для питомцев планируется потратить почти 37 млн рублей.

О начале конкурса по проектированию строительства приюта для животных объявил Фонд капитального строительства и реконструкции Петербурга. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В документе указано, что будущий приют должен вмещать в себя 200 бездомных собак и 100 кошек. Присматривать за ними будут 25 человек.

Здание разделят на несколько павильонов. В двух из них будет по 40 вольеров площадью 10 “квадратов” на двух собак, в еще одном павильоне возведут 40 вольеров площадью 8,5 “квадратов” на одну собаку и 20 вольеров, в каждом из которых посадят по пять кошек. Дополнительно организуют помещение для санитарной обработки животных, зону знакомства питомцев с потенциальными хозяевами и кладовые для хранения инвентаря.

Также рядом с приютом планируется построить ветеринарный пункт, где животным можно будет оказать первую помощь и сделать операцию.

Дополнительно хотят организовать “карантин”. Место для приема животных с душевой и санитарной обработкой. Также там временно будут содержать собак и кошек в индивидуальных клетка.

Стартовая цена контракта составила порядка 36,7 млн рублей. Заявки принимаются до 28 октября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Петербурга в смертельное ДТП попали две собаки. Они сорвались с поводка на проезжую часть, где их сбил тяжеловоз.