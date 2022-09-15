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Две собаки сбежали с поводка и угодили под колеса тяжеловоза в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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В Красногвардейском районе Петербурга в смертельное ДТП попали две собаки. Они сорвались с поводка на проезжую часть, где их сбил тяжеловоз. 

В четверг, 15 сентября, в первой половине дня произошла авария с участием двух домашних питомцев. Собаки выбежали на дорогу, где их сбил тяжеловоз. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Видеоматериалы с места происшествия опубликованы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб” в социальной сети “ВКонтакте”. 

Очевидец рассказал, что женщина выгуливала несколько собак, но три из них сорвались с поводка. Двум собакам не повезло и с ними произошел несчастный случай. Водитель тяжеловоза покинул место происшествия. Женщина просто сняла поводок с одной из собак и оставила их тела на дороге. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге произошла авария на площади Восстания. 

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