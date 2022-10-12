На пешеходных переходах Петербурга установят 375 звуковых устройств для слабовидящих

В Петербурге установят 375 звуковых устройств в 13 районах города. Они будут работать на действующих пешеходных переходах.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, работы по установку звуковых устройств проведут по 45 адресам. Специалисты отобрали наиболее популярные маршруты следования слабовидящих граждан. В работе по составлению маршрутов оказывало свое содействие и Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых.

Завершить работы по установке звуковых устройств планируют до конца ноября 2022 года.

Оборудование светофоров звуковыми сигналами проводится в рамках программы “Говорящий город”, цель которого заключается в создании доступной и безопасной среды для людей с ограниченными возможностями.

Принцип работы устройства довольно прост. На зеленый сигнал светофора устройство производит речевое сообщение “Переход улицы разрешен”. За 6-7 секунд устройство сообщает о том, что пора заканчивать переход.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге развозкой жителей на общественном транспорте занимаются более 9,5 тыс. водителей.