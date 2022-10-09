Петербуржцы смогут виртуально прогуляться по первому дому Петра Великого

Петербуржцам предоставили возможность прогуляться по первому жилищу русского императора Петра Великого в Северной столице. Это стало возможным благодаря современным технологиям. Посетить виртуальный тур может любой желающий.

Дом первого императора Петра Великого был построен в конце мая 1703 года. Тогда он носил название “Первоначальный дворец”. Император проживал в нем с 1703 по 1708 годы, когда на улице стояла теплая погода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Отметим, что на виртуальной прогулке петербуржцы смогут ознакомиться с внутренним убранством дома. Любой желающий сможет увидеть, как жил великий император, ознакомиться с его бытом.

Доступ на виртуальную прогулку открыт для всех желающих на сайте Русского музея.

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