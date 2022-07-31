В Кронштадте Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов»

В Кронштадте в субботу вечером, 30 июля, президент России Владимир Путин осмотрел музейно-исторический парк "Остров фортов". Глава государства побывал в парке в сопровождении губернатора Петербурга Александра Беглова, министра обороны РФ Сергея Шойгу и руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу.

Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов" будут продолжать развивать. Предполагается открытие третье очереди музейно-исторического парка в День ВМФ, где разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, новые пешеходные зоны, крытый фудкорт и участок променада на берегу Финского залива.

Проект реализуют по поручению Путина. Его цель - развитие Кронштадта как город-музей. Проект предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га городского кластера рекреационной и образовательной направленности.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Кронштадте открыли музей, посвященный истории отечественного флота.