Петербургские ЗАГСы подвели итоги лета 2022 года

В Петербурге, решившие заключить брачный союз, предпочитают регистрировать свои отношения в летний период времени. Ведь в это время за им не приходиться так сильно беспокоиться за погоду.

Как сообщается в официальной группе комитета по делам ЗАГС в социальной сети “ВКонтакте”, средний возраст новобрачных, заключивших союз летом 2022 года, составил 29 и 27 лет среди мужчин и женщин соответственно.

Всего в период с 1 мая по 30 сентября 2022 года в Северной столице было зафиксировано свыше 28 тыс. бракосочетаний. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Самой молодой невестой в летний период 2022 года в городе на Неве стала 16-летняя девушка, а самой взрослой – 87-летняя пенсионерка. Также “порох в пороховницах” есть еще и у 95-летнего пенсионера, который стал самым возрастным мужчиной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские ЗАГСы с 16 марта начнут прием заявлений на осеннюю регистрацию браков.