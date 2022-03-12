С 16 марта петербургские ЗАГСы начнут принимать заявления на осень

Петербургские ЗАГСы с 16 марта начнут прием заявлений на осеннюю регистрацию браков. Об этом 12 марта сообщает Комитет по делам ЗАГС.

Подать заявления можно будет лично или дистанционно начиная с 10 часов утра: в порядке живой очереди при посещении отделов ЗАГС и через портал Госуслуг.

Сотрудники Комитета отметили, что осень традиционно пользуется особой популярностью у петербуржцев для проведения церемоний бракосочетания, хотя и уступает летнему сезону.