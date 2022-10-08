Атомный лихтеровоз “Севморпуть” отвезет оборудование на Дальний Восток

Из Петербурга на Дальний Восток в октябре 2022 года отправится в путь атомных лихтеровоз “Севморпуть”. Он должен доплыть к месту назначения до конца октября.

Как сообщает пресс-служба Смольного, атомный лихтеровоз “Севморпуть” отправится по Северному морскому пути по маршруту Санкт‑Петербург – Петропавловск-Камчатский – Восточный – Санкт‑Петербург. Отметим, что тестовый рейс судна в рамках Плана развития Северного морского пути состоялся еще в августе 2022 года.

Теперь ему предстоит отправится на Дальний восток с почти полной загрузкой. Судно должно достичь места назначения до конца октября. Оно доставит ряд необходимого оборудования. Обратно в Петербург судно поплывет в конце ноября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге на Балтийском заводе запущен второй атомный реактор на строящемся ледоколе «Урал». Как сообщили в пресс—службе предприятия, пуск установки левого борта прошел успешно.