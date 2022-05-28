Второй атомный реактор ледокола «Урал» запустили на Балтийском заводе

В Петербурге на Балтийском заводе запущен второй атомный реактор на строящемся ледоколе «Урал». Как сообщили в пресс—службе предприятия, пуск установки левого борта прошел успешно.

Ранее подобную операцию предприятие уже успело отработать на аналогичных ледоколах «Арктика» и «Сибирь». Пуск проведен штатно и в точном соответствии с графиком.

Когда работы на левом реакторе судна будут завершены, комиссия приступит к комплексным испытаниям ядерной энергетической установки ледокола. После проведения данной процедуры с реактором левого борта он переведен в режим периодического расхолаживания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в День полярника в Финском заливе прошли испытания дрейфующей станции «Северный полюс-1».