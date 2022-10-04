В Ереване с наплывом россиян в несколько раз повысились цены на аренду жилья

Гости Еревана за последние несколько недель столкнулись с тем, что в столице Армении наметился рост цен на рынке жилой недвижимости.

Как сообщает АБН, жители столицы Армении объясняют такие изменения тем, что в городе зафиксирован наплыв граждан Российской Федерации.

Согласно статистике, несколько недель назад аренда однокомнатной квартиры с ремонтом, расположенной в центре Еревана, обошлась бы туристам примерно в 20 тысяч рублей в месяц при пересчете с национальной валюты Армении. Однако теперь за аренду такой “однушки” приделся выложить порядка 45-60 тысяч рублей. Также наметился рост цен и на квартиры с большей площадью. Например, стоимость аренды трехкомнатной квартиры составляет около 105 тысяч рублей в месяц.

Ажиотаж наблюдается и в отелях. На некоторые даты не осталось доступных номеров. В некоторых случая желающие могут заказать только VIP-предложения.