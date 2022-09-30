Смольный выплатит каждому мобилизованному по 100 тыс рублей

Петербургские власти окажут финансовую поддержку гражданам. которые приступят к воинской службе в рамках частичной мобилизации. Добровольцам выплатят в три раза больше.

В Смольном в четверг, 20 сентября, объявили о том, что правительство поддержит мобилизованных граждан и их семьи. Город займется обеспечением дополнительным обмундирование, а также предоставит спецсредства для мобилизованных.

В правительстве отметили, что для всех мобилизованных граждан предусмотрены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Всем петербуржцам, которые решили добровольно стать участниками частичной мобилизации, единовременно выплатят 300 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что одни из самых больших очередей в Петербурге уже несколько дней наблюдаются в нотариальных конторах. Люди тратят по несколько часов с целью оформить доверенность.