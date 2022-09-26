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“По минутам расписано”: эксперт рассказала о ситуации с нотариусами

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© Фото: pxhere

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Одни из самых больших очередей в Петербурге уже несколько дней наблюдаются в нотариальных конторах. Люди тратят по несколько часов с целью оформить доверенность. Об этой ситуации высказалась нотариус Кристина Шаумина.

Как сообщает МК в Петербурге, сотрудники нотариальных контор столкнулись с большим наплывом желающих. Кристина Шаумина рассказала, что чаще всего жители Северной столицы оформляют доверенности на жен и самых близких родственников. По словам нотариуса, граждане не так часто приходят для того, чтобы написать завещание.

Кристина Шаумина отметила, что до четверга все рабочие часы забронированы клиентами, “по минутам расписано”.

Ранее сообщалось о том, что клиентам приходится по несколько часов стоять в очереди в нотариальных конторах. Особенно в организациях. которые выдают по 150-300 талонов в день.

 

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