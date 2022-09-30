Атлантический циклон “Торви” принесет в Петербург облачную и дождливую погоду

Северная столица в последний день сентября окажется под влиянием атлантического циклона

В пятницу, 30 сентября, жителям и гостям города на Неве стоит носить с собой зонты, ведь временами в регионе будут дожди. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что погоду в Петербурге сформирует атлантический циклон, которому немецкие синоптики дали имя “Торви”. Он придет с запада и принесет облачную погоду с нестабильными прояснениями.

Температура воздуха прогреется от 10 до 12 градусов тепла. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-9 м/с. Атмосферное давление опустится чуть ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Северная столица окажется на границе циклона с запада и гребня антициклона с востока, что приведет к небольшим и коротким дождям.