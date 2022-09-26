Петербургский кол-центр на базе Службы 122 расширяет свои возможности для помощи граждан

В Петербурге приняли решение о расширении возможностей кол-центра на базе Службы 122. Такое решение поможет оперативно информировать граждан о деталях частичной мобилизации.

В Смольном рассказали, что жители Петербурга получат ответы на любые вопросы, касательно частичной мобилизации. Например, им расскажут как будут вручать повестки и какое уведомление о призыве на службы считает надлежащим. Многих жителей города также волнует вопрос о трудовом договоре.

Также в Смольном попросили петербуржцев не верить различным телеграм-каналам. которые только разводят смуту и распространяют лживую информацию. Стоит обращаться только в достоверные источник, там является и кол-центр на базе Службы 122.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что сотрудники нотариальных контор столкнулись с большим наплывом желающих. Кристина Шаумина рассказала, что чаще всего жители Северной столицы оформляют доверенности на жен и самых близких родственников.