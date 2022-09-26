Информация о введении ограничений на выезд из Петербурга в связи с частичной мобилизацией оказалось ложной. Об этом заявили в Смольном.
Ранее в соцсетях поступила информация о том, что в городе ввели запрет на выезд для военнообязанных. Был даже опубликован документ, который якобы подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно документу, граждане, подлежащие призыву на воинскую службу в рамках мобилизации, могли покинуть город только с разрешения военного комиссариата.
В правительстве Петербурга отметили, что данный “указ” является фейком. Об этом сообщает “Фонтанка”. По словам представителей ведомства, в городе не было введено никаких ограничений на выезд.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что информация о получении находящимися в резерве петербуржцами повесток о мобилизации, как оказалось, не соответствует действительности.
Правительство Петербурга назвало фейком информацию о запрете на выезд
© Фото: Baltphoto
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Информация о введении ограничений на выезд из Петербурга в связи с частичной мобилизацией оказалось ложной. Об этом заявили в Смольном.
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