Мобилизация резервистов в Петербурге оказалась фейком

Информация о получении находящимися в резерве петербуржцами повесток о мобилизации, как оказалось, не соответствует действительности. Об это сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на Telegram-канал «Война с фейками».

Эксперты канала уточняют, что мобилизация резервистов в России не объявлена. Представители власти различного уровня неоднократно делали подобные заявления. Уточняется, что в повестке обязательно должна быть указана задача, для выполнения которой привлекается резервист. Но в документах значится «в связи с мобилизацией состава запаса для проведения спецоперации на Украине», что не соответствует общепринятому регламенту оформления.

Авторы аккаунта также указывают на то, комментарий с фото повестки в социальной сети опубликовали с аккаунта, принадлежащего жителю Украины. По их словам, это можно определить по записи «11 коментарiв» под постом. В дальнейшем комментарии быстро удалили.

Это не первый фейк о мобилизации в России, который был разоблачен.