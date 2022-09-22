Дополнительные автобусы помогли разрешить проблемы с очередями на Арцеуловской

На Арцуловской улице в Северной столице удалось разрешить проблему с очередями на остановках после массовых жалоб жителей. Для нормализации проблемы были отправлены дополнительные автобусы.

В начале сентября в соцсетях люди стали жаловаться на огромные очереди на автобусных остановках на Арцеуловской улице. Жители рассказали, что в часы пик на остановках не было свободного места в связи с тем, что количество людей превышало число места в общественном транспорте. Об этом сообщает Neva.Today.

В комитете по транспорту сообщили, что проблему удалось нормализовать за счет дополнительных машин. Они помогли сократить интервалы движения в этом районе города на Неве. В ведомстве отметили, что автобусы стали подъезжать с промежутками в полторы минуты. За час им удается вывозить около 6 тыс. жителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге на два маршрута уже выехали новые автобуса. Для выхода и входа пассажиров открываются все двери.