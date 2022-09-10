Новые автобусы поехали на два маршрута в Петербурге

В Петербурге на два маршрута уже выехали новые автобуса. Для выхода и входа пассажиров открываются все двери.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, новые автобусы выехали на два маршрута. Теперь общественный транспорт колесит по маршруту №243, который связывает новостройки на проспекте Героев и Ленинском проспекте со станциями метро “Ленинский проспект” и “Московская”.

Также пассажиры смогут покататься на новых автобусах на маршруте №329, который протянулся от Петергофа до метро “Проспект Ветеранов”.

В ведомстве отметили, что проезд по этим направлениям станет намного комфортнее. Также для входа и выхода пассажиров будут открываться все двери.

В Комитете предупредили, что водители на этих маршрутах не занимаются продажей билетов. Для оплаты проезда воспользуйтесь валидатором.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с пробкой у ЖК “Чистое Небо” справлялось 30 автобусов.