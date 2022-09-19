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“Опережая сроки”: капремонт многоквартирного дома на Большеохтинском проспекте завершился

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге завершился капитальный ремонт дома на Большеохтинском проспекте,12. Специалисты смогли закончить обновление здания раньше предполагаемого срока. Обновили фасад и кровлю.

Досрочно завершилось проведение капремонта в многоквартирном доме на Большеохтинском проспекте. Общая площадь работ по обновлению фасада составилаа более 4400 “квадратов”. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Петербурга.

Отметим, что подверглась изменению и облицовка здания. Цвет изменили на более спокойный. Фасад уложили современной плиткой из полимерного материала. Также была отремонтирована и кровля дома. Общая площадь работ составила более 680 квадратных метров. Повысили безопасность на крыше, установив ограждения. Уделили внимание и пожарной безопасности, для этого конструкции помещения пропитали материалом Пирилакс.

Отметим, что многоквартирный дом был построен в 1969-1970 годах. Однако в 2021 году, по решению правительства Петербурга, его внесли в программу капитального ремонта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Фонде капитального ремонта сообщили, что на 98% петербургских крыш, на которых проводился ремонт в этом году, в срок завершены основные работы.

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