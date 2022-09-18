“Путин получит медведя”: Беглов передаст необычный подарок от мариупольской школьницы

В Мариуполе во время осмотра одной из школ губернатор Петербурга Александр Беглов повстречал маленькую девочку. Она попросила его передать президенту России плюшевого медведя. Губернатор пообещал помочь.

Ребенок заранее ждал прихода Александра Беглова. Она держала в руках плюшевого медведя и патриотическое послание. Губернатор приятно удивился такой встречи.

Девочка рассказала, что как мишка никогда не бросит свою тайгу, так и Россия никогда не бросит нас. Поэтому она и решила подарить Владимиру Путину такой необычный подарок.

Беглов принял ее просьбу и дал обещание, что передаст плюшевого медведя президенту Российской Федерации. Также он подарил школьнице настольную игру.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что главы Петербурга и Мариуполя подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Мариуполя Константина Иващенко. Таким образом два города официально провозглашены побратимами.