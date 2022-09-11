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Движение транспорта будет перекрыто из-за крестного хода в День перенесения мощей Александра Невского

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© Фото: Baltphoto

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В понедельник, 12 сентября, в Петербурге пройдет крестный ход, приуроченный ко Дню перенесения мощей святого князя Александра Невского. В связи с этим некоторые улицы будут перекрыты для движения транспорта. 

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, в боковом проезде площади Александра Невского от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского сузят проезжую часть в период с 11 сентября 20:00 по 12 сентября 18:00. Вместе с этим станет недоступна парковка на площади Александра Невского. 

В лень проведения мероприятия с 10:00 до 12:00 перекроют Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта. Водителям придется отказаться от проезда по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Казанской улицы. Недоступен станет и переулок Сергея Тюленина. 

С 10:00 до 13:00 петербуржцам придется отказаться от планов проехать по Невскому проспекту от дома 175 до площади Александра Невского. 

Также принято решение перекрыть не только проезд, но и парковочные места. С полуночи до 23:59 автомобилисты не смогут припарковать свой транспорт на Казанской площади, участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2021 году крестный ход с мощами Александра Невского возглавил патриарх Кирилл. 

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