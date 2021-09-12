Патриарх Кирилл возглавил в Петербурге Крестный ход с мощами Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург и возглавил крестный ход с мощами князя Александра Невского в Александро-Невской лавре. Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия великого князя.

Кирилл также провел праздничную литургию в Свято-Троицком соборе, вслед за которой начался малый крестный ход из собора на площадь Александра Невского. Крестный ход будет завершен праздничным молебном на площади.

Также отметим, что патриарх Кирилл объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств.