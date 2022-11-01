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Смольный планирует удвоить темп постройки школ в 2023-2024 годах

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Смольный заявил, что до конца 2025 года построят 168 образовательный учреждений. Среди них 62 школы и 106 детских садов.

На заседании XX общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» была изложена будущая программа Смольного о постройке школ и детских садов к 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Петербурга. 

Ранее в Северной столице была нехватка 100 школ и 200 детских садов. К 2022 году количество детей в городе увеличилось на 20 тысяч человек.

За два года, 2023 и 2024, темп строительства образовательных учреждений планируется увеличить в два раза. Но к 2025 тут же его собираются снизить, потому как по плану имеющийся дефицит школ и детских садов закроется.

После обновления подобные учреждения будут строить исключительно при появлении новых жилых комплексов и кварталов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Центре Петербурга отреставрируют три школы в объектах культурного наследия.

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