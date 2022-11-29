Жители Петербурга смогут ездить с попутчиком на Яндекс такси

Агрегатор такси «Яндекс GO» запустил новую функцию для жителей Петербурга и Москвы. Теперь пользователи могут ездить с попутчиком и платить меньше за поездку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс GO», алгоритм подбирает попутчика с подходящим маршрутом. Стоимость такой поездки будет ниже, однако водители смогут зарабатывать больше, ведь они будут выполнять сразу два заказа одновременно. При этом попутчиков в автомобиле может быть только двое.

Опция появляется в тарифе «Эконом», когда спрос на такси выше, таким образом найти человека для совместной поездки будет значительно проще.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области более 80 тысяч жителей могут пользоваться услугой социальное такси. С помощью этой услуги можно доехать до социальных учреждений, больниц, музеев, концертных залов и театров.