В Ленобласти услугой социальное такси могут воспользоваться 80 тысяч жителей

В Ленинградской области почти десять лет действует услуга “Социальное такси”. Право на пользование данной услуги имеют порядка 80 тысяч ленинградцев, к системе подключены 1400 водителей.

Как сообщает ИВБГ, служба “Социальное такси” начало действовать в Ленинградской области в 2013 году. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, “Социальное такси” за этот период стало одной из лучших социальных практик Ленобласти.

По словам Дрозденко, весь процесс с момента вызова такси и до завершения поездки абсолютно прозрачен. Также вся система полностью автоматизирована.

Отметим, что в Ленинградской области с помощью этой услуги можно доехать до социальных учреждений, больниц, санаториев, вокзалов, музеев, концертных залов и театров. Право пользования социальным такси имеют инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны.