В Петербурге появятся новые машины скорой помощи «Купава» и автобусы «Школьник»

В Петербурге активно используется техника белорусского производства. На сей раз в город поступят новые машины скорой медицинской помощи «Купава» и автобусы «Школьник».

Новая техника произведена Минским автомобильным заводом, об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Автобусы «Школьник» предоставят предприятиям, которые занимаются транспортным обслуживанием образовательных учреждений. В дальнейшем планируется использовать автобусы для внутриведомственных перевозок на пригородных межрегиональных маршрутах в Ленобласть.

На сегодняшний день в Петербурге используется 1295 белорусских автобусов – это целых 27% от всего автобусного парка города. Также городу переданы 894 современных автобусов класса МАЗ-203 и МАЗ-206, которые оборудованы системами климат-контроля, информирования и обеспечения безопасности, а также ездят на экологически чистом топливе.

В 2023 году в городе может также появится 97 новых троллейбусов белорусского «Белкоммунмаш».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что до конца 2023 года в Северной столице появится более сотни новых машин скорой помощи, 68 из которых будут распределены по районным поликлиникам.