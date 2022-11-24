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До конца текущего года в Петербурге появится больше сотни новых машин скорой помощи

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© Фото: Baltphoto

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До 14 декабря в Петербург поступит 96 новых автомобилей скорой помощь. Из них городская станция получит 34 машины.

По данным Петроград.ру, до конца 2022 года в Санкт-Петербурге появится 102 новых автомобиля скорой помощи, шесть из них уже появились в городе. Деньги на машины были выделены из городского бюджета.

По районным поликлиникам будет распределено 68 автомобилей, 34 машины получит городская станция.

На сегодняшний день в Петербурге ежесуточно работает более 500 бригад скорой помощи. За последние 9 месяцев 2022 года автомобили скорой помощи выезжали на вызовы более 1,2 миллионов раз.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице хотят увековечить память блокадных врачей, которые ежедневно спасали жителей осажденного города.

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