На Литейном проспекте завершилась реставрация дома Норова

На Литейном проспекте завершили ремонт фасада дома Норова. Во второй половине XIX века в этом доме жили Николай Некрасов и Николай Добролюбов.

Доходный дом Норова был построен в 1781 году для председателя петербургской палаты гражданского и уголовного суда, а затем обер-прокурора Сената П.В. Неклюдова. Начиная с 1790 года хозяева дома часто менялись.

Долгое время в одной из квартир жил литератор Рафаил Зотов, которого часто навещали такие поэты как Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов и другие.

С 1840 года дом перешел во владения моряка, литератора и ветерана Бородино – А. С. Норова. У него снимал квартиру Николай Некрасов.

В XIX веке дом № 36 на Литейном проспекте был центром русской литературной жизни. В его стенах часто бывали Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Чернышевский, Лев Толстой, Иван Тургенев и другие.

После смерти Некрасова в его квартире поселился русский ученый, который изобрел электрические свечи – Петр Яблочков. Его квартира осветилась электричеством самой первой во всем городе.

Фонд капитального ремонта под руководством Дмитрия Шутова начал реконструкцию фасадов дома на Литейном в августе 2022 года. За два месяца было отремонтировано 3500 квадратных метров. Помимо фасада отремонтировали цоколь, заменили окна и двери в парадных, а также починили лифт. В следующем году в доме планируют обновить крышу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что подрядчики Фонда капитального ремонта назвали самые интересные объекты. Среди них Дом Танского на Куйбышева 21, а также дом Иды Лидваль на Каменоостровском проспекте 1-3.