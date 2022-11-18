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Подрядчики Фонда капремонта назвали самые интересные объекты

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© Фото: скриншот Google maps

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За годы работы по реставрации исторических зданий Петербурга у подрядчиков Фонда капитального ремонта сложились особые отношения к некоторым объектам. О самых любимых из них рассказали в “СпецСторе”.

Так, из самых интересных зданий подрядчики выделили Дом Танского на Куйбышева, 21. А также дом мастера Лидваля на Малой Пасадской, 19Б. Еще одним знаковым объектом оказался легендарный дом Иды Лидваль на Каменноостровском проспекте, 1-3.

Фасад этого здания был создан знаменитым архитектором Федором Ивановичем Лидвалем по заказу своей матери Иды Бальтазаровны. Дом наполнен символами и образами северных легенд. Символика, высеченная на фасаде — не просто элемент декора. Эти знаки можно читать подобно древнеегипетским иероглифам и открывать для себя то, что хотел донести и сказать архитектор.

В ходе реставрационных работ дома специалисты обнаружили много интересного. Например, во время расчистки одной из ниш была обнаружена роза — символ ордена Розенкрейцеров.

В книге “Что хотел сказать Лидваль?”, в издании которой принял участие Фонд капремонта, подобно рассказывается об открытиях, сделанных во время реставрации дома.

Компания “СпецСтрой” занимается реставрацией с 2013 года, а в 2018 году компания стала подрядчиком Фонда капитального ремонта, которым руководит Дмитрий Шутов.

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