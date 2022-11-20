В Приозерском районе возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия

Охотничий инспектор услышал звуки выстрелов в лесном массиве Сосново, недалеко от озера Черное в поселке Снегиревка. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 18 ноября в полицию Приозерского района поступило сообщение от производственно-охотничьего инспектора о том, что в лесном массиве Сосново, рядом с поселком Снегиревка, он услышал звуки выстрела.

Оперативниками были обнаружены мужчина и женщина 32-х лет. Подозреваемые заявили, что во время прогулки на берегу озера Черное они нашли сумку-чехол, в которой находился предмет, похожий на автомат. Пара уверяла, что они намеревались доставить предмет в отдел полиции.

По итогам исследования оказалось, что предмет – это переделанный автомат калибра 7,62 мм из охолощенного автомата Калашникова «СХ-АК103» пригодным для стрельбы патронами указанного калибра.

Подозреваемых отпустили после допроса. Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге полиция провела обыски и изъяла партию боеприпасов и оружия у двух мужчин.