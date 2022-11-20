Сотрудников петербургского транспорта с профессиональным праздником поздравил вице-губернатор

В воскресенье, 20 ноября, работники транспортных предприятий отмечают свой профессиональный праздник – День работника транспорта. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков поздравил всех работников транспортной сферы и выразил им свою благодарность.

Праздничный день был утвержден Минтрансом два года назад. Кирилл Поляков посвятил свои искренние поздравления всем специалистам, работающим в транспортной сфере: работники дорожного хозяйства и воздушного транспорта, автомобилисты, железнодорожники, моряки и речники, вагоновожатые, логисты, программисты и многие другие. Вице-губернатор подчеркнул, что все сотрудники ежедневно вносят свой вклад и делают жизнь горожан мобильной и комфортной. Помимо поздравлений он выразил большую благодарность ветеранам-транспортникам за их вклад в становление и развитие отрасли, а также за то, что они продолжают передавать свой опыт новому поколению.

«Спасибо за ваш труд, коллеги! С праздником, друзья!», написал Кирилл Поляков в своем Telegram канале.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 15 ноября петербургский метрополитен отметил свое 67-летие. Первая линия метро была протяженностью от «Автово» до «Площади Восстания», на сегодняшний день метро Петербурга насчитывает 72 станции и его протяженность более 125 километров.