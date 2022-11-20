Взрыв на газопроводе в Петербурге не повлиял на теплоснабжение в городе

Северную ТЭЦ перевели на питание от резервного газопровода. Данное решение позволило сохранить тепло в домах петербуржцев.

Северную ТЭЦ, которая обеспечивает теплом северные части Выборгского и Калининского районов была переведена на питание от резервного газопровода, сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. В комитете также отметили, что инцидент не повлиял на теплоснабжение города и остальные котельные работают в штатном режиме.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что следственные органы приступили к доследственной проверке по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) по факту взрыва на газопроводе. На данный момент проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.