По факту взрыва газопровода в Ленобласти Следком проводит доследственную проверку

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства возгорания. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали в пресс-службе СК России по Ленинградской области, следственные органы приступили к доследственной проверке по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов) по факту взрыва на газопроводе.

Для организации работы на место происшествия прибыли руководителя следственного управления, следователи и следователи-криминалисты.

В пресс-службе уточнили, что в данный момент проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что МЧС сообщили, что причиной взрыва на газопроводе в Ленобласти между Бернгардовкой и Ковалево стала разгерметизация объекта.