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В домах петербуржцев станет теплее

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Несмотря на то, что за окном заморозки, в квартирах будет еще теплее. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняли решение скорректировать температуру батарей.

Как передает пресс-служба «Теплосеть Санкт-Петербурга», по прогнозу синоптиков в ближайшие дни ночью ожидаются заморозки до 4 градусов, поэтому сейчас в магистральных тепловых сетях постепенно увеличивают температуру с 72-75 градусов до 80-83 градусов. Температура воды во внутридомовых системах отопления зависит от проекта дома и нормативов по температуре воздуха в жилых помещениях.

Сотрудники теплосети напоминают, что если у петербуржцев если претензии к уровню отопления и температурной сетевой воды, то им необходимо обращаться в свои управляющие компании.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 17 ноября температура воздуха в Петербурге не поднимется выше 2 градусов Цельсия.

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