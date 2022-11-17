Заморозки продолжают окутывать Северную столицу

Сегодня, 17 ноября, погоду в Петербурге формирует северная периферия циклона. Это значит, что жителей города ожидает небольшой снег.

Температура воздуха сегодня составит от 0 до +2 градусов, по области немного теплее – от -2 до +3, передает синоптик Михаил Леус в своем Telegram канале. Порывы восточного ветра составят всего 4-9 метров в секунду. Давление в атмосфере будет слабо расти и составит 764 мм ртутного столба, данный показатель выше нормы.

В целом погода ожидается облачная, с прояснениями. Возможен снег, который в некоторых районах города будет переходить в дождь. Петербуржцам следует быть осторожными, на дорогах и тротуарах гололедица.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с середины ноября в Петербурге начнутся заморозки и пройдет первый снег.