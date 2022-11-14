С середины ноября в Северной столице температура воздуха начнет снижаться

Теплая погода не долго радовала петербуржцев. С новой неделей в городе начнутся ночные заморозки, а температура воздуха днем будет снижаться.

Как передает синоптик Михаил Леус в своем Telegram канале, в понедельник 14 ноября погоду в городе сформирует антициклон. Днем температура воздуха в городе прогреется от + 2 до + 4 градусов, в области от 0 до + 5. Сегодня день будет достаточно солнечным, жителей города ожидает переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с.

Поздним вечером погода переменится, возможны дожди в западной части области. Ближе к ночи в западной и восточной областях ожидается снег с дождем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозировал, что аномально теплая погода закончится с грядущей неделей и за ней в Петербург придут заморозки и снег.