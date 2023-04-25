За несколько лет долги петербуржцев перед банками подросли почти на 50%

По всей России за три года заметно увеличился процент задолженностей по кредитам. В Петербурге показатели изменились в большую сторону почти на 50%.

Просрочки и неплатежи по кредитам в Северной столице за три года выросли на 49% и достигли 7 594 рублей. В общей сложности по всей России среднедушевой просроченный розничный долг составил более 7,6 тысячи рублей.

Отмечается, что общая сумма задолженностей стала в полтора больше той, которая наблюдалась по всей стране три года назад. По данным Банка России, на начало марта текущего года в банках скопилось 1 109 миллиардов рублей просрочек по платежам. Речь идет о задолженностях, которые не погасили по истечению 90 дней. Об этом сообщает РБК.

Выяснилось, что больше всего задолженности выросли у жителей Севастополя и Крыма. Так, за три года долги граждан увеличились на 197 % и 185 % соответственно. На территории Ленобласти показатели изменились в большую сторону на 79 %, достигнув 8 913 рублей.

Меньше всего долги перед банками выросли в Ингушетии, – здесь прирост составил всего 19 %.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около 5 миллиардов рублей жители Петербурга не доплатили за капремонт. Уведомления о задолженностях гражданам начали рассылать с 21 апреля.