С 23 на 24 апреля жители Петербурга и Ленобласти вновь встретились с ярким северным сиянием

Жители Северной столицы и Ленинградской области вновь смогли полюбоваться яркими зелено-фиолетовыми лентами, покрывшими небо. Северное сияние отчетливо проглядывалось во многих районах.

Очевидцы, которым посчастливилось стать свидетелями красочных вспышек в небе с 23 на 24 апреля, рассказали, где их было видно лучше всего. Так, один из читателей Санкт-Петербург.ру поделился, что на протяжении примерно 10-15 минут можно было наблюдать северное сияние в Красносельском районе, недалеко от Финского залива. Небо засветилось около одиннадцати вечера.

Фото: предоставлено читателями

В Telegram-канале "АстроФотоБолото: Атмосферное" отметили, что свечение можно было наблюдать в черте города рядом со станциями метро "Ладожская" и "Парнас", а также в Петроградском районе. Под Петербургом сияние заметили в Лодейнопольском, Тосненском, Гатчинском, Лужском и Сланцевском районах. Красочные снимки разместили также в социальной сети Арктического и антарктического института (ААНИИ).

Фото: предоставлено читателями

Отмечается, что природное явление возникло из-за магнитной бури, которая продлится примерно до обеда 24 апреля. При этом накануне небо окрасилось не только над Северной столицей, но и над Москвой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ночь с 23 на 24 марта петербуржцы могли наблюдать северное сияние с берега Финского залива.