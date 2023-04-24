С начала недели в Пулково отменили на вылет шесть самолетов

В понедельник, 24 апреля, несколько рейсов на вылет отменили в петербургском аэропорту. О задержанных рейсах при этом пока не сообщалось.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, не будут осуществлены вылеты из Петербурга по шести направлениям, среди которых Худжанд и Анталья. В последнем случае отменили четыре авиарейса.

Так, самолет в Худжанд от "Уральских Авиалиний" должен был покинуть города на Неве в 01:05. За четыре из пяти отмененных авиарейсов в Анталью отвечает "AZUR air", - речь идет о путешествиях запланированных изначально на 03:05, 07:05, 07:30 и 15:10.

Еще один вылет в Анталью лежал на "Southwind Airlines", но самолет так и не покинул Петербург в 04:10.

Остальные авиарейсы пока остаются без изменений. Обновления расписания можно отследить на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что летом 2023 года самолеты в Китай из Петербурга начнут курсировать чаще.