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С начала недели в Пулково отменили на вылет шесть самолетов

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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В понедельник, 24 апреля, несколько рейсов на вылет отменили в петербургском аэропорту. О задержанных рейсах при этом пока не сообщалось.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, не будут осуществлены вылеты из Петербурга по шести направлениям, среди которых Худжанд и Анталья. В последнем случае отменили четыре авиарейса.

Так, самолет в Худжанд от "Уральских Авиалиний" должен был покинуть города на Неве в 01:05. За четыре из пяти отмененных авиарейсов в Анталью отвечает "AZUR air", - речь идет о путешествиях запланированных изначально на 03:05, 07:05, 07:30 и 15:10.

Еще один вылет в Анталью лежал на "Southwind Airlines", но самолет так и не покинул Петербург в 04:10. 

Остальные авиарейсы пока остаются без изменений. Обновления расписания можно отследить на сайте Пулково. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что летом 2023 года самолеты в Китай из Петербурга начнут курсировать чаще. 

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