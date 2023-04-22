С начала года специалисты Боткинской больницы исследовали 103 клеща

С начала 2023 года в Городской вирусологический центр больницы Боткина приехали более 100 клещей, из которых у 30 выявили наличие боррелиоза.

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга рассказали, что специалисты больницы имени Боткина с начала текущего года приняли от горожан 103 клеща, у 30 из которых нашли боррелиоз, а еще у трех - эрлихиоз.

Отмечается, что из года в год в Боткинскую больницу приходят жители Петербурга с клещевыми инфекциями. Как правило, госпитализация не требуется в случае укуса клещей с анаплазмозом и эрлихиозом. Совершенно иначе ситуация обстоит с клещевым энцефалитом и боррелиозом.

Так, за 2020 год с клещевым энцефалитом на больничные койки попали 28 человек, а в 2021 — уже 27 граждан. В прошлом году клещевой энцефалит в больнице лечили 47 пациентов. В свою очередь, с боррелиозом в 2020 году врачи госпитализировали 93 пациентов, а в 2021 — уже 95. В прошлом году боррелиоз нашли у 121 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 13 апреля было известно о 20 клещах, поступивших в больницу имени Боткина, четыре из них оказались переносчиками боррелиоза.