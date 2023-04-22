Новый фармацевтический завод за 2 млрд рублей планируют возвести в ОЭЗ "Санкт-Петербург" к осени 2024 года

К 2024 году в особой экономической зоне "Санкт-Петербург" появится новый фармацевтический завод. Финансированием проекта занялась компания "Цитомед", выделив на его реализацию около 2 миллиардов рублей.

В настоящий момент специалисты уже приступили к возведению нового фармацевтического завода на площадке "Новоорловская" ОЭЗ "Санкт-Петербург". Закончить работы могут уже осенью 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации компании "Цитомед".

Известно, что МБНПК "Цитомед" выделила собственные средства на создание производства. Предполагается, что новый комплекс площадью 15 тысяч квадратных метров будет возведен на участке размером 1,82 га рядом с уже существующим заводом компании. Предполагается, что благодаря новому производству на рынок выпустят до 15 новых препаратов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге открылась вторая очередь завода "Фармсинтез-Норд". На предприятии специалисты занимаются производством социально значимых лекарственных препаратов.