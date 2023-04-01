Вторая очередь завода по созданию лекарств "Фармасинтез-Норд" открылась в Петербурге

На территории Северной столицы в Особой экономической зоне "Новоорловская" состоялся запуск второй очереди завода "Фармсинтез-Норд". На предприятии специалисты занимаются производством социально значимых лекарственных препаратов.

Как отметил президент "Фармсинтез" Викрам Сингх Пуния, предприятие станет пятой промышленной площадкой компании. Здесь будут делать высококачественные препараты для лечения онкологии. Об этом пишет АБН.

Подчеркивается, что предприятие является крупнейшим в стране по производству противоопухолевых лекарств.

На "Фармсинтез-Норд" планируют производить более 100 наименований лекарств. При этом, по словам президента компании, более 500 субстанция для препаратов являются отечественными.

Уточняется, что общий размер инвестиций в строительство второй очереди завода составил пять миллиардов рублей, а третью очередь планируют запустить в 2026 году. Размер инвестиций в этот проект составит более шести миллиардов рублей.