Первыми единые квитанции ЖКХ начнут получать жители Калининского района

Некоторые петербуржцы с наступлением июня начнут получать единые платежки ЖКХ. Так, первыми станут жильцы домов Калининского района.

Речь идет о гражданах, проживающих в зданиях, за которые отвечают ЖКС № 1, ЖКС № 2 и ЖКС № 3. Именно они с 1 июня начнут получать белую квитанцию ЖКХ, в которой отразятся данные по услугам за май. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на Петроэлектросбыт.

В реестре лицензий ГЖИ уточняется, что новые квитанции сначала должны получить около 110 тысяч жителей Калининского района.

Напомним, что в единые платежки включат все расходы за электричество, газ, отопление, воду, капремонт, вывоз мусора и прочие жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что для проверки платежек ЖКУ для жителей Петербурга с начала этого года запустили специальный онлайн-калькулятор.